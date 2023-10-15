الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة «فيبكو»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بقيادة شركة فيبكو ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.4%، ليغلق عند 10542 نقطة، وبتداولات بلغت، 3.808 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 153.214 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.993 تريليون ريال.

تراجع شركة فيبكو

وانخفضت أسهم 122 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 86، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي، والبحري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، فيبكو (شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف)، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 22060 نقطة، وبتداولات بلغت 12.790 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 792.104 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.698 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.