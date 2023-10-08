الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة العربية للتعهدات الفنية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تراجع بقيادة العربية للتعهدات الفنية ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 1.6%، ليغلق عند 10596 نقطة، وبتداولات بلغت 3.8 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 201.076 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.970 تريليون ريال.

تراجع سهم العربية للتعهدات الفنية

تراجعت أسهم 215 شركة بنهاية التداولات، فيما ارتفع 7 شركات فقط، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الإعادة، والأندلس، والأول، والمجموعة السعودية، أسمنت القصيم، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم العربية للتعهدات الفنية ، وثمار، ونادك، والباحة، والدوائية، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على تراجع بنسبة 1.5%، عند 22331 نقطة، وبتداولات بلغت 36.918 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.901 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.893 مليون ريال.

وانخفضت أسهم 44 شركة، فيما ارتفعت 12، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.