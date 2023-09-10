الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة الصناعات الكهربائية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي»، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بقيادة الصناعات الكهربائية ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.55%، ليصل إلى 11154 نقطة، وبتداولات بلغت 4.882 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 169.775 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.265 تريليون ريال.

تراجع سهم الصناعات الكهربائية

ارتفعت أسهم 113 شركة، فيما انخفضت أسهم 106 شركات، من بين 229 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ووفرة، وعذيب للاتصالات، والصقر للتأمين، وأميانتيت، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الصناعات الكهربائية، وإم آي إس، وعلم، والأندلس، وكابلات الرياض الأكثر، انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 5.76%.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» اليوم على انخفاض بنسبة 1.5%، ليصل إلى 22844 نقطة، وبتداولات بلغت 24.9 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.885 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 48.298 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 13 شركة، فيما انخفضت 35، من بين 65 شركة مدرجة في السوق الموازية.