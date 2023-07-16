الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة شركة سلامة للأمن

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، منخفضًا 7.63 نقطة عند مستوى 11715.50 نقطة، بقيادة شركة سلامة السعودية للأمن والسلامة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق وكالة الأنباء السعودية 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

تراجع شركة سلامة السعودية للأمن والسلامة





وكانت أسهم شركات بوان القابضة ، ودار المعدات، والموارد، والمطاحن الأولى، ونسيج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلامة السعودية للأمن والسلامة ، والباحة، وثمار، والسعودي الألماني الصحية، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و 6.38% .



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والراجحي ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمطاحن الأولى، وجمجوم فارما، والموارد، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 150.67 نقطة ليقفل عند مستوى 23191.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 5 ملايين سهم.