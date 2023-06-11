الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة الغاز والتصنيع الأهلية

أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية “تاسي” على انخفاض بقيادة سهم الغاز والتصنيع الأهلية ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.01 %، بما يعادل 0.01 نقطة في نهاية تداولات أول الأسبوع اليوم الأحد، ليصل إلى مستوى 11396 نقطة.

ووفقا لـ”تداول السعودية” فإن التداولات بلغت اليوم 5.530 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 167.522 مليون سهم، بقيمة سوقية 10.919 تريليون ريال.

تراجع سهم الغاز والتصنيع الأهلية

ارتفعت أسهم 120 شركة، فيما انخفضت أسهم 91، من أصل 224 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم شركات ثمار التنمية القابضة والدوائية، وأسترا الصناعية، وسدافكو، والدرع العربي الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم الغاز والتصنيع الأهلية ، والدواء، وساسكو، وساكو، وبوبا العربية الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

انخفض مؤشر السوق الموازية “نمو” في نهاية التداولات اليوم الأحد بنسبة 0.1 %، ليصل إلى النقط 21.828، وبتداولات بلغت 26.542 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 489.800 ألف سهم، بقيمة سوقية 45.917 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسهم 20، من بين 60 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وانخفض مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.1 % عند سعر التسوية 1508، فيما انخفض مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.1 % عند 944.069.