الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بقيادة أنابيب الشرق

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” تعاملات اليوم الأحد أولى تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.4 % بقيادة أنابيب الشرق ، بما يعادل 46.52 نقطة، ليصل إلى النقطة 11138، وبتداولات بلغت 4.660 مليار ريال.

تراجع سهم أنابيب الشرق

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول” 158.579 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.730 تريليون ريال.

وارتفعت أسهم 98 شركة، فيما انخفضت أسهم 113 شركة، من ألـ 224 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم العالمية، والدوائية، وعناية، وسيسكو، والأسماك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم أنابيب الشرق، والخليج للتدريب، وأيان، ومجموعة الحكير، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضا.

وصعد سهم العالمية للتأمين التعاوني بنسبة 9.79% إلى 17.6 ريال، وتلاه الدوائية وعناية السعودية للتأمين التعاوني والسعودية للخدمات الصناعية والسعودية للأسماك.

وتراجع سهم أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة بنسبة 5.37 % إلى 63.4 ريال، وتلاه الخليج للتدريب والتعليم وأيان للاستثمار ومجموعة عبد المنحسن الحكير للسياحة والتنمية ووقت اللياقة.

تراجع مؤشر نمو

تراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” عند الإغلاق، متخليا عن ارتفاع في منتصف تداولات الأحد، إلى 0.1 %، عند النقطة 21053، وبتداولات بلغت نحو 29.144 مليون ريال، بقيمة سوقية تتجاوز 43.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 463.990 ألف سهما، ارتفعت منها أسهم 24 شركة، وتراجعت أسهم 23.

واستمر مؤشر المشتقات المالية على تراجعه في نهاية تداولات الأحد، إلى النسبة 0.6 %، عند سعر التسوية 1483، وهبط مؤشر سوق الصكوك والسندات، بنسبة 0.1 % عند النقطة 946.53.