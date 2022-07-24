الأسهم السعودية تغلق الأحد متراجعة بصدارة سهم «المتحدة للتأمين»

أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض اليوم الأحد، بعد بداية إيجابية للجلسة كانت ستجعل منها سادس جلسة صعودية على التوالي، بدعم من نتائج الشركات الإيجابية وصعود أسواق الأسهم العالمية.

أغلق مؤشر “تاسي”، منخفضاً بنسبة 0.11% أو ما يعادل 13 نقطة عند مستوى 11975 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات أزيد من 5 مليارات ريال عبر التداول على نحو 153 مليون سهم.

الأسهم السعودية تتراجع الأحد

وارتفعت أسعار 142 سهما تصدرها سهم “سلامة” بنحو 10%، مقابل تراجع 60 سهماً بصدارة “المتحدة للتأمين” بنسبة تقارب 10%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، سهم مصرف الراجحي، تلاه سهما “بحر العرب” و”دار الأركان”.

وتصدر “دار الأركان” الأسهم الأكثر نشاطاً لجهة كمية التداول، تلاه سهما “الإنماء” و”الراجحي”.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن السوق السعودية تأثرت بما حصل حول العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع الفائدة على الدولار، موضحا أن السوق تراجعت بأكثر من ما ينبغي.

وشهد الأسبوع الماضي توقيع مشاريع بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية مما ساعد على عودة الزخم إلى السوق السعودية.

وأشار الرقيب إلى التأثير الإيجابي لنتائج الشركات المعلنة المحفزة للسوق، وبالتالي يتوقع المستثمرون أن تواصل الشركات إعلاناتها الجيدة.

وذكر أن بعض الأسهم وصلت إلى مكررات ربحية وتوزيعات نقدية جيدة، وبالتالي يعزز من نمو المؤشر السعودي خلال الفترة القادمة مع إعلان النتائج.

وبين الرقيب أن السوق وصلت لأعلى نقطة في 8 مايو الماضي ثم تراجع المؤشر بنسبة 22%، مضيفا: “شهدت الجلسات الأخيرة عودة شهية المستثمرين، وبالتالي سترتفع السوق السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة”.

وأضاف أنه ربما تتأثر السوق قليلا وبشكل مؤقت إذ جاء رفع الفائدة الأميركية هذا الأسبوع بواقع 100 نقطة أساس.