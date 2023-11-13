الأسهم السعودية تغلق الأثنين متراجعة بقيادة لومي لتأجير السيارات

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض بقيادة لومي لتأجير السيارات ، إذ هبط المؤشر بنسبة 0.4%، عند 10789 نقطة، وبتداولات بلغت 5.192 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 221.953 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.037 تريليون ريال.

تراجع لومي لتأجير السيارات

انخفضت أسهم 124 شركة، فيما ارتفعت 92، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

تراجع سهمي شركة لومي لتأجير السيارات 3.3 بالمئة واتحاد عذيب للاتصالات 1.6 بالمئة

وكانت أسهم شركات، التطويرية الغذائية، والباحة، وعناية، والأصيل، وجاكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسلاك، وسينومي ريتيل، وأنابيب، ولومي، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضا.

تراجع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على تراجع بنسبة 2.9%، عند 22528 نقطة، وبتداولات بلغت 23.104 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.209 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.029 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 23 بينما انخفضت أسهم 34 من بين 74 شركة مدرجة في السوق الموازية.