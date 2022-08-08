الأسهم السعودية تعوض خسائرها وتصعد الإثتين

صعد سوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، بعد موجة من التراجعات استمرت على مدار 4 جلسات، وفي المقابل قفزت أسهم مبكو إلى أعلى سعر لها على الإطلاق، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وزاد المؤشر العام لسوق تداول مع انتصاف جلسة اليوم الإثنين في حدود 40 نقطة أو ما يعادل 0.35%K وصولا إلى مستويات قرب الـ 12260 نقطة بتداولات في حدود 4 مليارات ريال.

عودة للصعود

وكان المؤشر العام لسوق “تداول” انخفض أمس الأحد مطلع تعاملات الأسبوع للجلسة الرابعة على التوالي فاقدًا نحو 130 نقطة على مدار الجلسات الأربعة.

وجاء ذلك بعد موجة من الارتفاعات القوية للمؤشر العام للسوق السعودي والتي بدأت منتصف يوليو الماضي، نجح خلالها سوق تداول في تجاوز مستويات الـ 12300 نقطة.

وفي أقل من أسبوعين اتسعت مكاسب السوق السعودي لتتجاوز الـ 1200 نقطة صعودًا من أدنى مستوياته يوم 14 يوليو الماضي حينما نزل إلى مستويات دون 11100 نقطة.

وارتفع سوق “تداول” من مستويات 11096 نقطة يوم 14 يوليو إلى أعلى مستوياته يوم الإثنين الماضي عند النقطة 112338 نقطة بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 11%.



مبكو

ارتفعت أسهم مبكو إلى أعلى سعر على الإطلاق منذ الإدراج في سوق تداول بعد نتائج أعمال قوية نجحت خلالها الشركة في مضاعفة أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 220%.

وزاد سهم مبكو إلى مستويات قرب الـ 66 ريال بعد الارتفاع في حدود 4% بينما قفز السهم في التعاملات المبكرة قرب مستويات الـ 68 ريال من خلال تداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال بعد التعامل على 600 ألف سهم

وارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو”، إلى 192.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بأرباح 60.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت مبكو إن سبب ارتفاع الأرباح يعود لارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات على مستوى العالم، وارتفاع الإيرادات الأخرى ومكاسب القيمة العادلة للأدوات المشتقة، وانخفاض تكلفة التمويل.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1122.843 مليون ريال، مقابل 812.564 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.