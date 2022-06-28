الأسهم السعودية تعاود الصعود الثلاثاء بعد تراجعات أمس

سجل مؤشر البورصة السعودية الرئيسي “تداول” صعودا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حيث وصل إلى مستويات قرب الـ 11450 نقطة بعد جلسة من التراجعات أمس الإثنين، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

جاء ارتفاع المؤشر بعد مضي أقل من ساعتين بعد التداول على 50 مليون سهم بقيمة لم تتجاوز المليارين ريال ولك عبر تنفيذ نحو 118 ألف صفقة، بينما ارتفعت أسعار 9 ورقة مالية فيما انخفضت أسعار 101 ورقة مالية.

وتباين أداء الأسهم القيادية خلال هذه اللحظات، حيث ارتفعت أسهم أرامكو 1.5% وأسهم البنك الأهلي السعودي 0.2% والسعودية للصناعات الأساسية 0.25%، بينما تراجعت أسهم مصرف الراجحي 0.4% ومصرف الإنماء 1.5%.

وحرمت ظروف السوق الوافد الجديد إلى السوق السعودية تداول من الاستفادة من نسبة التحركات المتاحة، ليتراجع سهم “رتال” في اليوم الثاني من ظهوره في السوق السعودي.

وجاء تراجع سهم “رتال” في الوقت الذي نجح خلاله المؤشر العام للسوق السعودي في العودة إلى الاتجاه الصاعد من جديد تزامنًا مع ارتفاعات أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبعد ارتفاعات محدودة لأسهم شركة “رتال” للتطوير العمراني في أولى جلسات التداول في السوق السعودي أمس الإثنين، انخفضت أسهم الشركة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

ونزلت أسهم “رتال” بأقل من 1% للتخلي عن مستويات سعر الطرح في السوق السعودية نزولا إلى مستويات دون الـ 120 ريالا، حيث انخفضت إلى مستويات 118 ريالا للسهم.

جاء تراجع سهم رتال خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد التداول على 435 ألف سهم بقيمة بلغت نحو 53 مليون ريال، وذلك عبر تنفي نحو 4350 صفقة.

وخلال تعاملات أمس الإثنين جاءت انطلاقة أسهم “رتال” غير قوية، حيث ارتفع السهم قبيل الإغلاق بأقل من 4% بينما كان أعلى سعر للسهم خلال التعاملات عند مستويات 130 ريال مفوتًا فرصة الارتفاع بأكثر من 30 ريال.

يعد إدراج أسهم “رتال” للتطوير العمراني الإدراج الثامن في السوق الرئيسية تداول خلال العام الجاري، وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/-10%.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، ابتداء من اليوم الرابع للتداول ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبإدراج أسهم شركة “رتال” للتطوير العمراني يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 198 شركة دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.

وطرحت الشركة 12 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، بسعر 120 ريالا للسهم، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.