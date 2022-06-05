الأسهم السعودية تعاود الارتفاع اليوم الأحد

بعد جلستين من جني الأرباح بنهاية الأسبوع الماضي، عاد المؤشر العام للسوق السعودية تداول إلى نغمة الارتفاعات من جديد وسط هدوء نسبي في التداولا حتى الآن، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكان المؤشر العام للسوق السعودية قد انخفض خلال جلستي الخميس والأربعاء الماضي خاسرا ما يزيد عن 310 نقاط بعد خمس جلسات من الصعود توسطها جلسة هبوط واحدة.

تأتي تداولات السوق السعودية بعد موجة عنيفة من التصحيح نالت من ارتفاعات المؤشر القياسية التي وصل خلالها إلى أعلى مستوياته في 16 عام عندما اقترب من مستويات الـ 14 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق “تداول” في تعاملات اليوم الأحد في حدود 55 نقطة وصولا إلى مستويات 12655 نقطة بتداولات بلغت حوالي 3.5 مليار ريال قبيل نهاية التعاملات بساعة ونصف تقريبًا.

يأتي ارتفاع المؤشر وسط تباين أداء الأسهم القيادية بينما خيمت التراجعات على أسعار 85 ورقة مالية فيما جاء الارتفاع من نصيب 115 ورقة مالية بينما استقرت أسعار 12 ورقة دون تغيير.

الأسهم القيادية

ارتفعت أسهم مصرف الراجحي في حدود 0.6% وصولا إلى مستويات قرب الـ 96 ريال، بينما تراجعت أسهم اس تي سي في حدود 1% نزولا إلى مستويات دون الـ 102 ريال.

ارتفعت أسهم شركة التعدين العربية السعودية في حدود 4% إلى مستويات أعلى الـ 61 ريال، بينما وفي المقابل تراجعت أسهم سابك 0.4% نزولا إلى مستويات قرب الـ 112 ريال.

وفي المقابل ارتفعت أسهم أرامكو عملاق النفط السعودي في حدود 1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 41 ريال بعد أنباء عن رفض دعوى ضد الشركة بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار.