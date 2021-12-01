الأسهم السعودية تصعد اليوم الأربعاء مع عودة أسعار النفط للارتفاع

صعدت أسعار النفط بأكثر من 4.5 في المائة اليوم

صعدت السوق السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ولا زالت الأسهم تلقى دعما من متوسط 200 يوم، بالإضافة لعودة أسعار النفط للارتفاع .

ارتفاع أسعار النفط

وصعدت أسعار النفط بأكثر من 4.5 في المائة اليوم، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة، إذ يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التعامل مع التهديد الذي قد يواجهه الطلب بسبب المتحور الجديد “أوميكرون”.

وأعلنت السعودية اليوم عن رصدها حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، حيث تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأغلق المؤشر العام السعودي عند مستوى 10850 نقطة مرتفعا بـ 88 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.2 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي وصدر وكذلك سابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 184.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 332.8 ألف صفقة.

ودعم سهم مصرف الراجحي من أداء السوق بعدما ارتفع 1.7 في المائة، كذلك سجل سهم البنك السعودي الفرنسي أكبر مكاسب يومية منذ مايو 2019 بعدما قفز السهم 8.1 في المائة.

وحدت أسهم بنك الرياض وسابك للمغذيات الزراعية من مكاسب السوق بعدما تراجعت بنحو 2.3 و1.4 في المائة على التوالي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 78 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم معدنية بمكاسب بالحد الاقصى (10 في المائة)، كذلك ارتفعت أسهم صدر 8.7 في المائة و6.4 في المائة من المكاسب طالت أسهم الدريس.

في المقابل، تراجعت أسهم 118 شركة تصدرها سهم أمانة للتأمين 3.9 في المائة، بالإضافة إلى تراجع سهم تهامة للإعلان 3.8 في المائة.

في حين تراجعت أسهم الباحة وبتروكيم بأكثر من 3 في المائة، وسجلت أسهم 13 شركة تراجعا بأكثر من 2 في المائة من بينها أسهم المراكز والعقارية وكذلك التموين.