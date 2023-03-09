الأسهم السعودية تصعد الخميس بدعم من القطاع المالي والطاقة

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية القياسي بنسبة 0.5 بالمئة، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا في مقدمتها أسهم القطاع المالي والطاقة، مع تقدم سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة، فيما ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، التي من المقرر أن تعلن أرباحها السنوية يوم الأحد، 0.9 بالمئة.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022، بزيادة طفيفة عن المتوقع، إذ عزز النشاط غير النفطي النمو الإجمالي.

وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “إكس.إس دوت كوم” إن البيانات الاقتصادية القوية دعمت المعنويات على الرغم من حالة الضبابية بشأن شهادة باول وأسعار النفط المتقلبة.

وتمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول برسالته بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، وذلك خلال جلسة استماع أمس الأربعاء.

أداء الأسهم السعودية

وتأثرت أسعار النفط، التي ترتبط بها تحركات الأسواق المالية الخليجية بشكل وثيق، ببيانات نمو فاترة من الصين وبسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي، مما يضغط على الطلب على النفط.

وتراجعت قيم التداول إلى 3.95 مليار ريال، من خلال 142.46 مليون سهم، مقابل 4.1 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 148.27 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.61%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا نسبته 1.23%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.6%.

واقتصرت الخسائر على 6 قطاعات، تصدرها قطاع الإعلام والترفيه، بعد هبوطه 1.62%، تلاه قطاع النقل بنسبة تراجع 0.38%، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.33%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 140 سهما بصدارة سهم “ثمار” الذي صعد 9.95%، وجاء إغلاق 63 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم “الوطنية للتعليم” بعد هبوطه 3.92%.

وسجل سهم “الراجحي” أعلى قيمة تداول بـ 220.76 مليون ريال، وكانت أعلى كمية تداول لسهم “أمريكانا”، بنحو 37.5 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.2%، بما يعادل 38.78 نقطة، ليصعد إلى مستوى 19,004.67 نقطة.

وتصدر سهم “وجا” المكاسب بعد صعوده 13.82%، فيما تصدر “برج المعرفة” الأسهم الخاسرة بنسبة تراجع بلغت 4.17%.