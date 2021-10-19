أسواق عربية

الأسهم السعودية تصعد الثلاثاء مع استئناف صعود أسعار النفط

صعد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 1.9%.
أيمن عزام 7:12 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 7:12 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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أغلقت سوق الأسهم السعودية عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عامًا، اليوم الثلاثاء، مع استئناف صعود أسعار النفط، في حين تراجعت البورصة المصرية وسط مبيعات لجني الأرباح في أعقاب موجة صعود شهدتها مؤخرًا.

استئناف صعود أسعار النفط

أنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية جلسة التداول مرتفعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2006، وصعد سهم مصرف الراجحي 3.1% ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عامًا.

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وقفز سهم اتحاد اتصالات حوالي 3% بعد إعلان الشركة زيادة في الأرباح الفصلية.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر الرئيسي 0.1% متأثرًا بهبوط أسهم بنك أبوظبي الأول 0.6%، وتراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.4%.

وفي دبي، تخلّى المؤشر الرئيسي للأسهم عن مكاسبه الأولية ليغلق مستقرًّا.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7% قبيل إعلان نتائجه، وصعد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 1.9%.

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وأنهى المؤشر القياسي للأسهم القطرية جلسة التداول مرتفعًا 0.2% بدعم من زيادة 1% في سهم بنك قطر الوطني؛ أكبر بنك في الخليج.

وكانت البورصة العمانية مغلقة، اليوم، في عطلة عامة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.7%، مرتدًّا عن عشر جلسات متتالية من المكاسب، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1%.

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بقلم أيمن عزام

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