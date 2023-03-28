الأسهم السعودية تصعد الثلاثاء بقيادة شركة «تكوين المتطورة للصناعات»

استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، بقيادة شركة «تكوين المتطورة للصناعات» وذلك للجلسة الثانية على التوالي، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – على صعود طفيف بنسبة 0.04%، بما يعادل بنحو 4.47 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,468.08 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 232 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.7 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 408.3 صفقة.

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات تكوين المتطورة للصناعات، معدنية، مسك، صدق، إعمار هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات الكثيري، كابلات الرياض، تهامة، عطاء، بحر العرب هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.33% و 9.98%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

صعود شركة تكوين المتطورة للصناعات

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تعاملات اليوم على ارتفاع قوي بنحو 286.61 نقطة ليستقر عند مستوى 19,534.39 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 20.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 444.7 ألف سهم، تمت من خلال 1,882 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 148 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 61 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية ارتفاعا بأسهم 26 شركة، وانخفاضا لأسهم 16 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.