الأسهم السعودية تصعد الأربعاء لليوم الثاني على التوالي

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تداول” خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي لينجح في تجاوز مستويات الـ 12 ألف نقطة للمرة الأولى خلال أكثر من شهر، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وقفز المؤشر العام لسوق تداول خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستويات قرب الـ 12020 نقطة بعدما زاد في وقت سابق من التعاملات المبكرة إلى مستويات قرب الـ 12100 نقطة.

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.6% وصولا إلى مستويات 12020 نقطة رابحا ما يقرب من 55 نقطة، بعد التداول على ما يقرب من 100 مليون سهم بقيمة تقترب من 4 مليارات ريال عبر تنفيذ نحو 215 ألف صفقة.

أنباء إيجابية

جاء ارتفاع المؤشر تزامنا مع الأنباء الإيجابية بشأن قوة الاقتصاد السعودي حيث أبقى صندوق النقد على توقعات نمو اقتصاد المملكة بينما خفضها للاقتصادات الكبرى في العالم.

وتزامنا عززت نتائج أعمال الشركات الإيجابية وخاصة البنوك التي أعلنت عن نتائج قوية اليوم الأربعاء بقيادة الأهلي السعودي والإنماء ومصرف البلاد والتي سجلت جميعها نموًا في الأرباح.

وعلاوة على ذلك عززت ارتفاعات النفط من أداء السوق، بينما تترقب الأسواق قرار المركزي السعودي اليوم تزامنا مع توقعات بإعلان الفيدرالي الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

واكتست أسعار نحو 110 ورقات مالية باللون الأخضر، بينما انخفضت أسعار نحو 85 ورقة مالية واستقرت أسعار نحو 14 ورقة مالية دون تغير عن إغلاق أمس.

الأسهم الكبرى

ارتفعت أسهم مصرف الإنماء بعد نمو الأرباح النصفية بنسبة 29% إلى 1.7 مليار ريال، وزاد السهم 1.5% إلى مستويات قرب الـ 38 ريالا بتداولات 340 مليون ريال.

وزاد سهم مصرف الراجحي 1% إلى مستويات قرب الـ 88.3 ريال، بينما ارتفعت أسهم أرامكو (TADAWUL:2222) 1.6% إلى مستويات قرب الـ 40 ريال، وزادت شركة التعدين العربية السعودية 1.3% إلى مستويات 56.5 ريال.

ارتفعت أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بقوة في حدود 6% إلى مستويات قرب الـ 216 ريالا، وزادت شركة سابك للمغذيات الزراعية في حدود 1.4%، بينما انخفضت السعودية للصناعات الأساسية 0.4% نزولا قرب الـ 97 ريالا.