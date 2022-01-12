الأسهم السعودية تصعد الأربعاء بعد الإعلان عن عودة المدارس

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تداولات اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن عودة المدارس بجميع مراحلها في يناير الجاري.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.96% ليغلق عند 11,957.08 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ يوليو 2006، ليصل بذلك المؤشر إلى أعلى منذ يوليو 2006، أو أكثر من 15 عاما ونصف العام.

عودة المدارس في يناير

وبلغت قيمة التداولات نحو 7.52 مليار ريال عبر التداول على نحو 193.83 مليون سهم. وارتفعت أسعار 130 سهماً مقابل تراجع 60 من بين أسهم 120 شركة مدرجة.

وجاءت أسهم الراجحي ومجموعة تداول في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً في قيم التداول بنحو 571.59 مليون ريال، و311.75 مليون ريال على التوالي، فيما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية سهم دار الأركان بنحو 15.86 مليون سهم.

وجاء سهم أرامكو ضمن أكثر 5 أسهم نشاطاً في كمية وقيمة التداول بنحو 298.3 مليون ريال، عبر التداول على 8.26 مليون سهم.

وتصدر سهم مدينة المعرفة قائمة الارتفاعات ليغلق عند 18.6 ريال مرتفعا بنسبة 7.76%، عقب تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بأن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة.

وتلاه في الارتفاعات سهم المواساة بنسبة ارتفاع 5.5% ليصل إلى 191.81 ريال، ثم سهم المجموعة السعودية بنسبة ارتفاع 4.06% ليصل إلى 33.3 ريال.

وسجل سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بلغت 2.51% عند سعر 33.05 ريال.

وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.8%، فيما تصدر قطاع الاستثمار والتمويل القطاعات المتراجعة بنسبة 1.12%.

وقال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، إن السوق منذ بداية العام ارتفع 6% بسبب ارتفاع قطاع البنوك في حدود 10% لعدة أسباب منها أن الميزانية العامة للدولة تظهر زيادة دعم السيولة للبنوك لدعم الإقراض، وهو ما سينعكس بصورة أكبر على المشاريع.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط أيضا كان له دور رئيسي في دعم صعود المؤشر، كما دعم نفسية المتعاملين أيضا إعلان وزارة الصحة السعودية عن عودة المدارس في جميع مراحلها في 23 يناير، وهو الأمر الذي يطمئن أكثر بشأن كورونا.

وأشار إلى أن العودة الكاملة للمدارس سيعطي دفعة قوية للاقتصاد.