الأسهم السعودية ترتفع بقيادة شركة بتروكيم

ارتفعت سوق الأسهم السعودية يوم الأحد بفضل مكاسب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي و شركة بتروكيم ( الوطنية للبتروكيماويات) بعدما أعلنت الشركتان عن محادثات اندماج بينهما.

وواصل مؤشر الأسهم القيادية المصري خسائره للجلسة الثانية.

سهم شركة بتروكيم يرتفع

وصعد مؤشر المملكة بنسبة 0.3%، حيث تقدم سهم السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 5.5% في حين قفز سهم بتروكيم بنسبة 6.8%.

ستكون الصفقة خطوة جديدة على مسار الاندماجات بقطاع البتروكيماويات السعودي.

وذلك بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية حصة بنسبة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في يونيو.

وارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.8%.

وعوض مؤشر دبي خسائره المبكرة ليغلق مستقرا.

ونزل بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.9% وهبط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.7%.

لكن سهم شركة أرامكس للوجستيات ارتفع بنسبة 3.4%، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة.

ويوم الخميس، قالت الشركة القابضة الإماراتية المدعومة من حكومة أبوظبي إنها استحوذت على حصة بنسبة 22% في أرامكس التي مقرها دبي، لتصبح أكبر مساهم فيها.

وزاد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8%، مدعوما بمكاسب أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الوطني، الذي ارتفع بنسبة 2.2% وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي صعد بنسبة 1.7%.

وفي الأسبوع الماضي، وقع أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي لاستكشاف مجالات التعاون في المستقبل بالإمارات وإسرائيل وأسواق أخرى.

وفي قطر، هبط المؤشر بنسبة 0.3%، متضررا من هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات بنسبة 1.7%.

وخارج الخليج، هبط المؤشر المصري القيادي بنسبة 0.7%.

وتراجعت معظم أسهمه ومن بينها البنك التجاري الدولي الذي هبط بنسبة 0.5%.

تعاملات الخميس

وفي ختام تعاملات الخميس، صعدت بورصات الخليج في بقيادة مؤشر البحرين مقابل هبوط بورصة مسقط، وقفز كذلك مؤشر بورصة دبي وأبوظبي.

وحققت الأسواق الإماراتية مكاسب بقيمة 15.7 مليار درهم.

وصعدت مؤشر البحرين بنسبة 1.23% لتربح 17.42 نقطة وتغلق عند مستوى 1435.25 نقطة.

وصعدت بورصة دبي بنسبة 0.85% مسجلة صعود بنحو 19.74 نقطة لتصل إلى 2320.87 نقطة.

وقفزت بورصة أبوظبي بنسبة 0.12% أو بنحو 5.27 نقطة لتصل إلى 4510.603 نقطة.

وارتفعت بورصة الكويت بنسبة 0.97% رابحاً 52.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.16 نقطة.

وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.40% خاسراً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3647.710 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي