الأسهم السعودية ترتفع بدعم من شركة أرامكو للنفط

تفوقت على نظيراتها الخليجية الأخرى بدعم من مكاسب القطاع المصرفي

ارتفعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأربعاء بدعم من شركة النفط أرامكو، متفوقة على نظيراتها الخليجية الأخرى بدعم من مكاسب في أسهم القطاع المصرفي.

صعود سهم شركة النفط أرامكو

وارتفع المؤشر القياسي بالمملكة بنسبة 1.5% بدعم من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية التي صعد سهمها بنسبة 2.1%.

وصعد كذلك سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7%.

وارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأسهم بالسوق المالية السعودية في أغسطس إلى 150.41 مليار ريال مسجلة زيادة بنسبة 35.02% مقارنة بالشهر السابق.

وحقق سهم إعمار المدينة الاقتصادية أكبر المكاسب من بين الأسهم المدرجة على المؤشر القياسي.

وارتفع السهم بنسبة 9.9% ليواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي.

وأبرمت شركة التطوير العقاري الثلاثاء اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للملكلة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بنسبة 0.3% بدعم من سهم إعمار العقارية القيادية الذي ارتفع بنسبة 1.4%. وتقدم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 1.3%.

وصعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5%، مع ارتفاع سهم شركة اتصالات بنسبة 0.9% وتقدم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.5%.

وقال أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، يوم الثلاثاء أنه سيشرع في مناقشات مع بنكي هبوعليم ولئومي الإسرائيليين.

وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس الوزرء الإسرائيلي. اتفاق إماراتي إسرائيلي في القطاع المصرفي

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.4% تحت ضغط من هبوط سهم شركة وقود بنسبة 1.5%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.2% متأثرا بنزول سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، بنسبة 0.8%.

المؤشرات العربية

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسهم الأسواق العربية:

صعد مؤشر السعودية بنسبة 1.5% إلى 8013 نقطة.

وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5% إلى 4547 نقطة.

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 2260 نقطة.

وهبط مؤشر قطر بنسبة 0.4% ليصل إلى 9812 نقطة.

وهبط مؤشر مصر بنسبة 0.2% إلى 11214 نقطة.

وهبط مؤشر البحرين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1398 نقطة.

وهبط مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.3% ليصل إلى 3769 نقطة.

وهبط مؤشر الكويت بنسبة 0.3% ليصل إلى 5874 نقطة.