الأسهم السعودية ترتفع اليوم الاثنين بقيادة أرامكو.. وأسواق الخليج تشهد تغيرات طفيفة

أرامكو خالفت الاتجاه العام لسهمها لتغلق على صعود بنسبة 0.7%

ارتفعت الأسهم السعودية اليوم الاثنين بدعم من مكاسب أسهم الشركات المالية وانتعاش أسهم شركة أرامكو بعد تعرضها لثلاث جلسات من الخسائر، بينما طرأت تغييرات طفيفة على أسواق الخليج الأخرى.

أسهم أرامكو ترتفع

وارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.2% بعد أن خالفت أسهم شركة أرامكو الاتجاه العام لسهمها لتغلق على صعود بنسبة 0.7% إلى 34.6 ريال (9.22 دولار) لتعوض خسائرها في الجلسات السابقة.

وفي يوم الأحد أوصت أبحاث الراجحي كابيتال “بالحياد” لسهم أرامكو لتوافق توصيات معظم شركات السمسرة الأخرى. وتم تحديد السعر المستهدف عند 37.5 ريال (10 دولارات) للسهم.

واستهلّت مؤسسة جيه. بي مورجان كبيرة الحجم تغطية سهم أرامكو بتوصية “زيادة الوزن النسبي في المحافظ”.

وحدّدت المؤسسة السعر المستهدف عند 37 ريالًا للسهم. وقالت المؤسسة إنها ترى أن المجال متسع لزيادة التوزيعات الأساسية المقترحة لأرامكو المقدرة بنحو 75 مليار دولار.

وارتفعت أسهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 1.8%، وشركة سابك السعودية للصناعات بنسبة 0.8%.

وارتفعت أسهم شركة الرعاية الطبية الوطنية بنسبة 1.7%، بعد أن أرست الحكومة عقد خدمات طبية بقيمة 278.5 مليون ريال.

بورصة أبو ظبي ترتفع

وارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.8% بدعم من صعود أسهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 1.2%. وقفزت أسهم شركة الشركة القابضة العالمية المتخصصة في الاستزراع السمكي بنسبة 9.9%.

وأوقفت بورصة دبي مكاسب استمرت سبع جلسات لتغلق على مستوى 0.4%. وهبطت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1% وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.5%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% بعد مكاسب استمرت لسبع جلسات. وهبطت أسهم شركة صناعات قطر بنسبة 0.9% وبنك قطر الوطني الأكبر في منطقة الخليج بنسبة 0.5%.

أداء أسواق الخليج

ارتفعت بورصة السعودية بنسبة 0.2% لتصل إلى 8,470 نقطة.

وارتفعت بورصة أبو ظبي بنسبة 0.8% لتصل إلى 5,213 نقطة.

وهبطت بورصة دبي بنسبة 0.4% لتصل إلى 2,851 نقطة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.2% لتصل إلى 10,690 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.1% لتصل إلى 1,643 نقطة.

وارتفعت بورصة عمان بنسبة 0.1% لتصل إلى 4,076 نقطة. وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,124 نقطة.