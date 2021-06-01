الأسهم السعودية ترتفع الثلاثاء.. وتراجع مؤشر البحرين

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يونيو، إذ ارتفع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.44% رابحًا 46.19 نقطة ليغلق عند مستوى 10597.42 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.41% رابحًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.17 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.83% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6613.372 نقطة.



وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة.

الأسهم السعودية ترتفع

صعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.80%.

وقفز 73 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الغاز” بنسبة 9.94%.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.41% رابحًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.17 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.41%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.59%.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 6.75%.



وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 15%.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحًا 9.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6220.20 نقطة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 9.67%.

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.55% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 37.36%.



وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4%، 2.94%، 0.55%، على التوالي.