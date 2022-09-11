الأسهم السعودية ترتفع الأحد فوق مستوى الـ12000 نقطة

ارتفع “مؤشر السوق السعودي”، خلال جلسة تداولات اليوم الأحد، بأكثر من 150 نقطة فوق مستوى الـ12000 نقطة، بارتفاع نسبته 1.5 %، وسط تداولات بلغت نحو 2.2 مليار ريال بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح.

ويأتي صعود سوق الأسهم السعودية، بالتزامن مع صعود ارتفاع العالمية جلسة الجمعة الماضية، وارتفاع أسعار النفط

وتشهد الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، يقدمها سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” عند 37.15 ريال و86.90 ريال.

وتتداول أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”معادن” و”سابك” و”بنك البلاد” و”سبكيم العالمية” و”أكوا باور” و”سابك للمغذيات” و”كيان السعودية” و”جرير”، بنسب تراوح بين 1 و4 %.

ويتصدر سهم “لازوردي” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.