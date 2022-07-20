الأسهم السعودية تحافظ على مكاسبها الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي

واصلت مؤشرات الأسهم السعودية “تداول” ارتفاعها في جلسة تداولات اليوم الإثنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي مقتربة من مستويات الـ 12 ألف نقطة التي تعد بمثابة مستويات مقاومة مهمة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وعلى مدار الجلسات الأربعة الماضية ارتفع المؤشر العام لسوق تداول السعودي بأكثر من 900 نقطة صعودًا من أدنى مستوى يوم 14 يوليو إلى أعلى مستوى اليوم الأربعاء عند 11995 نقطة.

وتزامنا مع ارتفاعات السوق السعودية، استمرت حالة التألق التي تسيطر على تعاملات سهم المنجم بعد الأرباح القوية، وسهم أماك الذي أعلن عن توزيعات نقدية وأسهم منحة.

ارتفاع كبير

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء ارتفع المؤشر العام تاسي بأكثر من 1.5% وصولا إلى مستويات قرب الـ 11950 نقطة بمكاسبه بلغت حوالي 190 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر بعد انتصاف تعاملات اليوم من خلال تداولات بلغت ما يقرب من 5 مليارات ريال بعد التعامل على 133 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 255 ألف صفقة حتى الآن.

وزادت خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء أسعار نحو 140 ورقة مالية بينما انخفضت أسعار 60 ورقة مالية وفي المقابل استقرت أسعار نحو 11 ورقة مالية دون تغير عن إغلاق أمس الثلاثاء.

تألق البنوك

جاء ارتفاع السوق بدعم من الارتفاع القوي لأسهم البنوك الكبرى، بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع في حدود 4% وصولا إلى مستويات أعلى الـ 88 ريال بتداولات بلغت 450 مليون ريال.

وارتفعت أسهم مصرف الإنماء بنسبة 3.8% وصولا إلى مستويات قرب الـ 38 ريال لتأتي ثانيا في قائمة الأنشط من حيث السيولة بعد الراجحي بتداولات بلغت حوالي 300 مليون ريال.

وارتفعت أسهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.5% إلى مستويات قرب الـ 70 ريالا بتداولات في حدود 150 مليون ريال، وزادت أسهم بنك الجزيرة في حدود 4% وصولا إلى مستويات قرب الـ 26 ريال بتداولات بلغت حوالي 100 مليون ريال.

الأسهم الكبرى

وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية اس تي سي في حدود 2% إلى مستويات قرب الـ 103 ريالات، وارتفعت أسهم سابك طفيفا، بينما زادت شركة سابك للمغذيات الزراعية في حدود 1% ، وارتفعت أرامكو قرب مستويات الـ 40 ريالا بزيادة في حدود 0.6%.

وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة بنسبة في حدود 8%، بينما زادت أسهم شركة المنجم للأغذية لليوم الثاني على التوالي بقوة وصولا إلى مستويات قرب الـ 70 ريالا بعد الارتفاع بالنسبة القصوى.