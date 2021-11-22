أسواق عربية

الأسهم السعودية تتكبد خسائر كبيرة في ختام تعاملات الأثنين

بلغت قيمة التداولات نهاية جلسة اليوم الاثنين 7.1 مليار ريال، بأحجام تداول بلغت 206 ملايين سهم
أيمن عزام 6:16 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 6:16 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تكبد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” خسائر قوية لليوم الثاني على التوالي عند الإغلاق ليتراجع بنسبة 2.74% إلى مستوى 11171 نقطة.

الأسهم السعودية تتراجع

وبلغت قيمة التداولات نهاية جلسة اليوم الاثنين 7.1 مليار ريال، بأحجام تداول بلغت 206 ملايين سهم.

وجاءت خسائر اليوم الاثنين عقب، تراجعات أمس الأحد، التي بلغت نسبتها 1.92%، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 3% دون 80 دولارًا للبرميل، يوم الجمعة، إذ هددت زيادة جديدة في حالات كورونا (كوفيد-19) في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، بينما يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام، لتهدئة أسعار الطاقة.

اقرأ أيضا  مبيعات العقارات في دبي تبلغ 1.52 مليار درهم اليوم

وفي سياق متصل، شهدت سوق “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة النايفات للتمويل في السوق الرئيسية.

وارتفع سهم شركة النايفات للتمويل، مخالفًا اتجاه سوق الأسهم السعودية التي عمقت خسائرها لليوم الثاني مع استمرار الأداء الضعيف لأسعار النفط.

وحقق سهم النايفات مكاسب بنسبة 3.86% عند سعر 35.25 ريال، وسجل أعلى قيمة وكمية تداول بنحو 1.4 مليار ريال، و40 مليون سهم.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بعد مبيعات التجزئة القوية

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم “النايفات” 30% صعودًا ونزولًا، وذلك خلال أول 3 أيام من الإدراج.

وكان اكتتاب سهم النايفات عند 34 ريالًا للسهم، ما يعني إدراج الشركة بقيمة سوقية 3.4 مليار ريال، وشكلت نسبة الطرح 35% من رأسمال الشركة.

بدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات بتاريخ 28 أكتوبر 2021، ووصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 162 مليار ريال بمعدل تغطية فاق المستهدف بـ 136 مرة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة وسط موجة إغلاقات جديدة

وتوزعت التغطية على الشركات السعودية وتشمل الشركات المدرجة والشركات الخاصة وشركات التأمين ومؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 92 مرة، والصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 37 مرة، والمستثمرون غير السعوديين من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون عن طريق اتفاقيات المبادلة بنسبة تغطية بلغت 5 مرات، والمؤسسات الحكومية مرتين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

للتعرف على مشروعات حماية الشواطئ.. وفد متدربين صومالي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة مطروح

معتز محمود 5:39 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

وزير: بريطانيا تتفاوض مع دول الخليج بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

أيمن عزام 4:47 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

بهدف إنتاجها محليا .. «مواصلات الإمارات» تستلم الدفعة الأولى من المركبات الكهربائية

أحمد إسماعيل 6:36 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

الأسهم السعودية تتراجع الأحد وسط هبوط أسعار النفط

أيمن عزام 6:18 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

تحديد النطاق السعري للسهم في طرح عام أولي بنحو مليار دولار في البورصة السعودية

أيمن عزام 4:04 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

البنك المركزي السعودي يرخص لشركة دفع إلكتروني جديدة

المال - خاص 3:38 م, الأحد, 21 نوفمبر 21