الأسهم السعودية تتراجع الاثنين بقيادة سهم بحر العرب لأنظمة المعلومات

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية؛ السوق المالية السعودية بنهاية جلسة الاثنين، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 268.91 نقطة ليصل إلى مستوى 12,053.44 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 209.7 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 8.7 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال ما يقرب من 450.4 ألف صفقة تداول.

وسجل سهم بوبا العربية أفضل أداء بنسبة صعود بلغت 2.5%، وسهم باتك بنسبة 1.59%، وسهم شمس بنسبة 1.4%، وسهم سليمان الحبيب بنسبة 1.4%، وسهم مصرف الإنماء بنسبة 0.85%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضًا فكانت سهم بحر العرب لأنظمة المعلومات بنسبة تراجع بلغت 9.96%، وسهم السعودية للصادرات الصناعية بنسبة 9.85%، وسهم الصقر للتأمين بنسبة 9.68%، وسهم السعودية للصناعات المتطورة بنسبة 9.51%، وسهم الراجحي للتأمين التعاوني بنسبة 6.89%، وسهم وفرة بنسبة 6.78%.

الأسهم الأكثر نشاطًا

أما الأسهم الأكثر نشاطًا فكان سهم دار الأركان الذي تراجع بنسبة 0.60%، وسهم مصرف الإنماء الذي ارتفع بنسبة 0.57%، وسهم أرمكو الذي ارتفع بنسبة 0.51%، وسهم إس تي سي الذي تراجع بنسبة 3.78%، وسهم مصرف الراجحي الذي تراجع بنسبة 2.04%.

على الجانب الآخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الاثنين متراجعًا أيضًا بنحو 276.44 نقطة ليستقر عند مستوى 21,461.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 21.6 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 316.7 ألف سهم من خلال 1827 صفقة.