الأسهم السعودية تتراجع الأحد بـ0.5% عند 11465 نقطة.. بتداولات بلغت 3.9 مليار ريال هي الأدنى منذ عامين

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة تداولات اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.5% مغلقًا عند 11465 نقطة (- 58 نقطة)، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار ريال، هي الأدنى منذ مايو 2020 أي منذ أكثر من عامين.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 3% عند 80.40 ريال.

وأنهت أسهم “السعودي الفرنسي” و”بنك البلاد” و”بنك الجزيرة” و”سليمان الحبيب” و”جبل عمر” و”بنك الاستثمار” و”دار الأركان” و”بنك الرياض” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وأغلق سهما “اللجين” و”لازوردي” جلسة اليوم عند 56.80 ريال و14.50 ريال (- 2 % لكل منهما)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهم “أمانة للتأمين” بأكثر من 4% عند 11.26 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 15 مليون سهم.

وفي المقابل، ارتفع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 1% عند 66.50 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

وأنهت أسهم “سبكيم العالمية” و”مجموعة تداول” و”البحري” و”العربي الوطني” و”المجموعة السعودية” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وصعد سهم “المراكز العربية” بنسبة 5 % عند 20.34 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم.