الأسهم الدفاعية تقود ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع في جلسة تداول اتسمت بالتقلب، حيث طغت مكاسب الأسهم الدفاعية على انخفاضات الطاقة، وتجاهل المستثمرون التعليقات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت رئيسة المجلس في بوسطن، سوزان كولينز، إنه مع وجود القليل من الأدلة على تضاؤل ضغوط الأسعار، فقد يحتاج البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بينما يسعى للسيطرة على التضخم.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.79 نقطة، أو 0.50%، ليغلق عند 3966.35 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 4.00 نقطة، أو 0.04%، إلى 11148.96 نقطة. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 208.68 نقطة، أو 0.62 %، إلى 33752.64 نقطة.

وقادت المجموعات الدفاعية تحرك القطاعات على المؤشر مع ارتفاع قطاعي المرافق والرعاية الصحية.

وتراجع قطاع الطاقة، مع انخفاض أسعار النفط، بفعل القلق بشأن ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم شركة لايف نيشن إنترتينمنت بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت الشركة الأم لتيكيتماستر أساءت استخدام نفوذها على صناعة البث الحي للموسيقى التي تقدر بمليارات الدولارات.