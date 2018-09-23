الأسهم الخمسة الأكثر صعودًا وهبوطًا بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

تنشر "المال" أسعار الأسهم الخمسة الأكثر صعودًا بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع الجاري والموافق 23 سبتمبر .وتصدر القائمة سهم الأهرام للطباعة والتغليف عند سعر 8.84 جنيه، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.57 جنيه، وابن سينا فارما للأدوية 9.13 جنيه، كما جاء سهم "النعيم القابضة للاستثمارات" ضمن ال



تنشر “المال” أسعار الأسهم الخمسة الأكثر صعودًا بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع الجاري والموافق 23 سبتمبر .

وتصدر القائمة سهم الأهرام للطباعة والتغليف عند سعر 8.84 جنيه، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.57 جنيه، وابن سينا فارما للأدوية 9.13 جنيه، كما جاء سهم “النعيم القابضة للاستثمارات” ضمن الأسهم عند سعر 0.40 جنيه وأخيرًا سهم هيرمس عند 17.71 جنيه .

فى سياق متصل تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا بنهاية تعاملات الجلسة نفسها كالتالي اكتتاب شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بسعر 0.56 جنيه، وسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر 3.89 جنيه، والعبور للاستثمار العقاري بسعر 5.17 جنيه .

وسجل سهم المنصورة للدواجن 4.08 حنيه وأخيرًا سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر 3.40 جنيه .