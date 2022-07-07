الأسهم الخليجية تُغلق الخميس على ارتفاع إثر عمليات بيع واسعة

أنهت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية جلسة تداولات اليوم الخميس على صعود بعد أن التقطت أنفاسها إثر عمليات بيع في الفترة الأخيرة في حين يستوعب المستثمرون سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- المتشددة لاحتواء التضخم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

واتفق المسئولون على رفع كبير للفائدة مما يبرر زيادتها بواقع 0.75 نقطة مئوية مع تدهور توقعات التضخم في الأجل القريب منذ اجتماع البنك في مايو الماضى، وفقا لما أظهرته وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.5 % مدعوما بالمكاسب التي حققها سهم إعمار العقارية 5.1 %، كما ارتفع وسهم مصرف دبي الإسلامي 1.5%.

وقالت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي إنها عينت إبراهيم الحداد رئيسا تنفيذيا لها في خطوة تؤذن باقتراب الشركة من طرحها المزمع في البورصة.

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد أعلن في نوفمبر عن خطط لطرح أسهم سالك في البورصة، وكانت الشركة آنذاك تابعة لهيئة الطرق والمواصلات، في سوق دبي المال، ويهدف إدراج سالك وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.

وبالمثل أنهى المؤشر القطري على ارتفاع 0.2 % مع صعود سهم البنك التجاري القطري 2.3 %.

لكن سهم بنك قطر الوطني، ثاني أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، انخفض 1.5 % على الرغم من تسجيله زيادة بنسبة 12.3 % في أرباح الربع الثاني.

وفي أبوظبي نزل مؤشر البورصة 0.3 % متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وارتفع مؤشر الأسهم الرائدة في البورصة المصرية واحد بالمئة مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي3 %.

ونزل المؤشر بأكثر من 25 % منذ بداية العام وتهاوي 3.6 % يوم الإثنين إلى 8642 وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر من العام 2016.