الأسهم الخليجية تواصل صعودها الثلاثاء وسط قفزة بمستويات السيولة

صعدت عدة أسهم إلى قمم تاريخية؛ وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية

واصلت أسواق الخليج صعودها على نحو جماعي، في تعاملات الثلاثاء، مع قفزة بمستويات السيولة في أسواق الخليج الكبرى عدا السعودية التي واصلت السيولة تراجعها فيها دون متوسطها اليوم.

قفزة بمستويات السيولة

وارتفع السوقان السعودي والكويتي، بالإضافة إلى سوقي الإمارات في تعاملات قوية مع ارتفاع المؤشرات حول مستويات قياسية.

وصعد سوق دبي المالي في جلسة تاريخية بنحو 4% مسجلًا أعلى إغلاق له في أكثر من 3 سنوات، بعد ارتفاعه بأكبر وتيرة يومية له في نحو 5 أشهر،

كما استطاع المؤشر العام للسوق ملامسة مستويات الـ3000 نقطة لأول مرة له منذ منتصف عام 2018،

وجاء هذا الصعود بعد إقرار عدد قرارات حكومية تحفيزية لتطوير الأسواق المالية والبورصات في دبي.

وصعدت عدة أسهم إلى قمم تاريخية؛ وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في عامين، وسهم دبي للاستثمار الذي قفز إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنحو 0.7% محققًا إغلاقًا قياسيًّا جديدًا عند مستويات 7976 نقطة، ليواصل رحلة الصعود إلى أعلى مستوياته تاريخيًّا،

وجاء الدعم من سهم الدار العقارية الذي ارتفع بأكثر من 3%، وسط تفاؤل بالنتائج الفصلية للشركة والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في 3 نوفمبر،

بالإضافة إلى صعود سهم اتصالات إلى أعلى مستويات في تاريخه، بعد تسجيل الشركة نتائج إيجابية في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

ارتفاع بورصة قطر بنسبة 6%

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 6% في جلسة الثلاثاء ليستعيد مستويات 11800 نقطة التي خسرها في الجلسة السابقة، مغلقًا بالقرب من أعلى مستوياته في 6 سنوات،

وتُواصل أغلب الأسهم القطرية مسارها الصاعد بعد تحقيق أغلب الشركات نتائج فصلية إيجابية أدت إلى صعود الأرباح المجمّعة للشركات المدرجة بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 12 مليار ريال، في فترة الربع الثالث من العام الحالي.

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنحو 1.3% مسجلًا أعلى صعود بوتيرة يومية في 4 أشهر ليحقق إغلاقًا قياسيًّا جديدًا عند مستويات 6087 نقطة،

كما ارتفع المؤشر الأول للجلسة السادسة على التوالي مسجلًا أعلى إغلاق في تاريخه.

وسجلت عدة أسهم مستويات تاريخية؛ في مقدمتها سهم طيران الجزيرة الذي قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد تحول الشركة إلى الربحية في فترة الربع الثالث من عام 2021.

ارتفع السوق السعودي في تعاملات هادئة اتسمت بانخفاض مستويات السيولة بدعمٍ من صعود الأسهم القيادية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعًا بنحو 0.2% قرب مستويات 11800 نقطة دون قمةٍ تاريخية لامسها المؤشر الشهر الماضي.

وارتفعت أسهم هرفي للأغذية قرب أعلى مستوياتها منذ يناير من عام 2016.