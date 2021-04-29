الأسهم الخليجية تهبط الخميس.. وصعود سوق مسقط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع اليوم الخميس، وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية هو الاستثناء الوحيد بصعوده 0.7 بالمئة إلى 3761 نقطة.

صعود سوق مسقط

وسجل المؤشر السعودي أعلى نسبة تراجع متأثرا بخسائر أسهم القطاع المالي، وهي 1.1 بالمئة إلى 10419 نقطة مع تراجع سهمي مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثلاثة بالمئة.

وفي سوق أبوظبي، نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6047 نقطة تحت وطأة تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، واحدا بالمئة وانخفاض سهم شركة اتصالات العملاقة 0.6 بالمئة.

كما تراجع مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة إلى 2605 نقاط متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة وهبوط سهم أرامكس 2.3 بالمئة مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي لأسهم شركة الخدمات اللوجستية.

وقال مايكل ستارك محلل الأبحاث في إكسنيس “ساعدت أرباح قوية للشركات في الربع الأول في قيادة مكاسب في الأيام القليلة الماضية.

لكن مع إشارة بعض المحللين إلى تراجع الإيرادات عن مستويات ما قبل الجائحة، فهناك مخاوف من أن الشركات التي لم تعلن نتائجها قد لا يكون أداؤها مثاليا جدا..

يبدو أن المستثمرين يعمدون إلى التسييل مع صعود السوق. قد يقود التوسع في عمليات البيع إلى تآكل المكاسب التي تحققت الأيام القليلة الماضية”.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10911 نقطة، وخسر سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.9 بالمئة.

لكن سهم شركة أريد للاتصالات، الذي نزل نحو اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة بعد تراجع في أرباح الربع الأول، فقد ختم الجلسة مستقرا.

كما نزل مؤشر سوق البحرين 0.1 بالمئة إلى 1485 نقطة، وهبط مؤشر بورصة الكويت 0.5 بالمئة إلى 6623 نقطة. والبورصة المصرية مغلقة اليوم في عطلة عامة.