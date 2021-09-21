الأسهم الخليجية تهبط الثلاثاء مقتفية أثر نظيرتها الآسيوية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج منخفضة، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مقتفية أثر هبوط الآسيوية.

الأسهم الآسيوية تتراجع

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1% متأثرًا بهبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.9%.

وارتدّ مؤشر أبوظبي عن خسائره الأولية ليغلق مرتفعًا 0.1% منهيًا جلستين من الخسائر؛ بدعم من صعود سهم مجموعة الشركة العالمية القابضة 0.5%، وزيادة 1.3% في سهم ألفا ظبي القابضة.

واستثمرت شركة تابعة للعالمية القابضة 55 مليون درهم أخرى (14.97 مليون دولار) في فاير فلاي لجلب خدمات الإعلان الرقمي لسيارات الأجرة في المنطقة.

وفي دبي هبط المؤشر الرئيسي للأسهم 1.2% متأثرًا بخسارة 1.8% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، ونزول سهم إعمار العقارية 1.2%.

قالت الإمارة، أمس الاثنين، إنها بصدد إنشاء “سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة” التي ستعمل ككيان قانوني مستقل ذاتيًّا ماليًّا وإداريًّا. وستعمل أكثر من خمسة آلاف شركة دولية تحت مظلة الهيئة الجديدة.

وتراجع المؤشر القطري 0.3% مع هبوط معظم الأسهم المُدرَجة بالمؤشر، ومن بينها سهم مسيعيد للبتروكيماويات الذي أغلق منخفضًا 2.3%.