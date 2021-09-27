الأسهم الخليجية تهبط الإثنين وصعود البورصة السعودية

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في الخليج على انخفاض اليوم الإثنين، بينما صعدت البورصة السعودية بدعم من أسهم البتروكيماويات و صعود أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، فيما بلغ برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 ويتجه صوب 80 دولارًا للبرميل في ظل مخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب في أجزاء من العالم مع تخفيف قيود جائحة كورونا.

صعود البورصة السعودية

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 % فيما زاد سهم سابك للمغذيات الزراعية 6.7 % وتقدم سهم شركتها الأم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 %.

ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.3% إذ تعرض لضغوط بسبب أسهم البنوك.

و تراجع سهم بنك أبوظبي الأول ذو الثقل 0.7% ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6%.

وأتمت عملاق النفط الحكومي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بناء دفتر أوامر الاكتتاب للطرح العام الأولي لأدنوك للحفر، لتجمع ما يزيد على 1.1 مليار دولار.

والبيع هو ثاني طرح عام أولي لشركة مملوكة لشركة النفط العملاقة بأبوظبي بعد إدراج أدنوك للتوزيع في 2017، والتي ارتفع سهمها 0.7%.

وتراجع مؤشر دبي 0.5% ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تعرضت الأسهم لضغوط جراء نزول سهم أكبر بنوك دبي بنك الإمارات دبي الوطني 1.8% وتراجع سهم شركة الخدمات البريدية أرامكس 2.2%.

لكن مؤشر سوق الأسهم القطرية أغلق مستقرا، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي.

وتراجع سهم مصرف الريان 0.3 % بينما ارتفع سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 0.7 %.

وفيما يلي بيان بأداء الأسهم الخليجية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.1 % إلى 8301 نقطة

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.3% إلى 7752 نقطة

دبي.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 2817 نقطة

قطر.. استقر المؤشر عند 11311 نقطة

البحرين.. استقر المؤشر عند 1698 نقطة

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.1% إلى 3931 نقطة

الكويت.. نزل المؤشر 0.2% إلى 7502 نقطة