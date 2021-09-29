الأسهم الخليجية تهبط الأربعاء مع تراجع أسعار النفط

تراجع خام برنت 46 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 78.63 دولار للبرميل

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الأربعاء، مقتفية أثر تراجع أسعار النفط، بعد ارتفاع على غير المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية في ظل مخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد الصين.

نزول أسعار النفط

وتراجع خام برنت 46 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 78.63 دولار للبرميل.

ويوم الثلاثاء، نزل الخام نحو دولارين بعد أن لامس أعلى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات عند 80.75 دولار.

وارتفعت أسعار النفط في السابق بدعم من تعافي الاقتصادات من الإغلاقات المرتبطة بالجائحة وارتفاع الطلب على الوقود، بينما تشهد بعض الدول المنتجة تعطيلات في الإمدادات.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي مستقرا إذ كبحت خسائر تكبدتها أسهم الطاقة مكاسب حققتها أسهم الشركات الاستهلاكية، فيما زاد سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3%، بينما انخفض سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1%.

كانت أرامكو قد سجلت أكبر مكسب خلال التعاملات في اليوم السابق منذ 17 مارس.

وزاد سهم عسير للتجارة والسياحة والصناعة قرابة 10% في أكبر صعود خلال الجلسة منذ 29 مارس هذا العام بعد أن أعلنت الحكومة عن استراتيجية لتطوير منطقة عسير لتتحول إلى مركز سياحي في إطار مساعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط، فيما من المتوقع أن تساهم السياحة بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وتستهدف الاستراتيجية التي أطلقها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) تطوير المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر لكي تستقطب 10 ملايين زائر بحلول 2030.

على نحو منفصل، قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن البورصة السعودية ستنهي العام بأكثر من 30 إدراجا جديدا.

والإدراجات المتوقعة كبيرة، فيما تمت الموافقة على خمس عمليات إدراج جديدة في العامين الفائتين، ثلاث في البورصة الرئيسية وعمليتين في السوق الموازية.

تراجع بورصة أبوظبي

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي منخفضا 0.6% متضررا من تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.1% وتراجع سهم مجموعة اتصالات 0.6%.

كما نزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.2%، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.8% وتراجع سهم العربية للطيران 0.7%.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 0.5%، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.3% وهوى سهم الشركة الشرقية للدخان 3.3%.

لكن المؤشر القطري ارتفع 0.4% إذ زاد سهم صناعات قطر 1.5% في سابع ارتفاع على الترتيب بينما تقدم سهم البنك التجاري القطري 1.5%.