أسواق عربية

الأسهم الخليجية تهبط الأربعاء باستثناء البورصة السعودية

ارتفعت البورصة السعودية بنسبة 0.14%
أيمن عزام 6:58 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 6:58 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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هبطت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، باستثناء صعود مؤشر البورصة السعودية “تاسي”، بنسبة 0.14% رابحًا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11571.88 نقطة.

وتصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي،  بنسبة 1.14% خاسرًا 31.89 نقطة ليغلق عند مستوى 2751.50 نقطة.

 وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسرًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7654.831 نقطة.

صعود البورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% رابحًا 16.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11571.88 نقطة.

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و تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسرًا 36.05 نقطة ليغلق عند مستوى 23678.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 291.5 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

هبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% خاسرًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7654.831 نقطة، وخسر رأس المال السوقي مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.387 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 260.6 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.6 ألف صفقة.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسرًا 5.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6871.21 نقطة.

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وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسرًا 10.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7478.10 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 5.40 نقطة ليغلق عند مستوى 5683.13 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحًا 1.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5929.83 نقطة.

هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1700.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 879.2 ألف دينار بحريني.

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وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 18.85% بضغوط هبوط أسهم مصرف السلام-البحرين، البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي اف اتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.21%، 0.54%، 0.48%، 0.16%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 13.82% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 7.69%.

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بقلم أيمن عزام

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