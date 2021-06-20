الأسهم الخليجية تهبط الأحد بقيادة المؤشر السعودي

تراجعت صادرات المملكة من النفط الخام في أبريل إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج منخفضة يوم الأحد، في خسائر تصدرها المؤشر السعودي، لكن قطر خالفت الاتجاه العام لتغلق على ارتفاع.

المؤشر السعودي يتراجع

نزل المؤشر القياسي السعودي 0.6 بالمئة، مع انخفاض أسهم مصرف الراجحي وصانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (ساب) 1.8 بالمئة لكل منهما.

تراجعت صادرات المملكة من النفط الخام في أبريل إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020، حسبما أظهرته البيانات الرسمية يوم الخميس.

اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط لنهاية أبريل لكن السعودية قالت إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليوني برميل يوميا، وستبت خلال الأشهر التالية متى تتراجع عنه تدريجيا.

انكمش كذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ثلاثة بالمئة في الربع الأول من السنة، أقل قليلا من التقديرات الرسمية ومقارنة مع انكماش بلغ واحدا بالمئة العام الماضي، حيث يعاني الاقتصاد تحت وطأة تراجع حاد في القطاع النفطي، وفقا للأرقام.

وفقد المؤشر الرئيسي لدبي 0.4 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة وهبوط بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

قال مشغل مطار دبي إنه يأمل في “فيض” من المسافرين مع انحسار جائحة فيروس كورونا. وتستهدف شركة إدارة المطار استقبال 28 مليون مسافر هذا العام بزيادة ثمانية بالمئة مع تعافي الطلب.

استقبل المطار 5.75 مليون مسافر في الربع الأول، بانخفاض 34.8 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020 قبل أن توقف الجائحة حركة السفر الجوي.

وفي أبوظبي، استقر مؤشر السوق وسط مكاسب للقطاع المالي وخسائر لسهم اتصالات.

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.2 بالمئة، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

كانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكدت الأسبوع الماضي تصنيف قطرالبالغ AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر المصري القيادي 0.7 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 2.7 بالمئة.

أداء المؤشرات

السعودية .. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10791 نقطة.

أبوظبي .. استقر المؤشر عند 6649 نقطة.

دبي .. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2851 نقطة.

قطر..ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10763 نقطة.

مصر .. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 9798 نقطة.

البحرين .. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1568 نقطة.

سلطنة عمان .. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4057 نقطة.

الكويت ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6963 نقطة.