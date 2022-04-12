الأسهم الخليجية تغلق متراجعة الثلاثاء متتبعة المعنويات العالمية الضعيفة

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، متتبعة المعنويات العالمية الضعيفة، في حين قفزت الأسهم في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنحو 23% في أول ظهور لها في سوق دبي المالي.

تراجع الأسهم الخليجية

كانت الأسهم الآسيوية ضعيفة في الغالب، في حين بقي الدولار الأمريكي قويًّا قبل بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تنذر برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

دبي

وارتفعت أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى 3.05 درهم بنسبة 22.9%، ارتفاعًا من سعر الإصدار البالغ 2.48 درهم للسهم في طرحها العام الأولي البالغ 6.1 مليار دولار، وهو الأكبر في المنطقة منذ أرامكو السعودية.

كان المستثمرون يتدفقون على دبي منذ بدء الاكتتاب الشهر الماضي، لكن الظهور الممتاز لأول مرة لهيئة كهرباء ومياه دبي لم يكن قادرًا على رفع المعنويات، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.7%. وجاءت شركة إعمار العقارية العملاقة في مقدمة الخسائر، حيث تراجعت بنسبة 1.5%.

أبو ظبي

في أبو ظبي انخفض المؤشر بنسبة 0.3%.

السعودية

صعد المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية 0.3%، مع ثبات تداول أرامكو السعودية.

قطر

تراجع المؤشر القطري 1.1% بعد ارتفاعه في الجلسات الست السابقة.