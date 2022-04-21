الأسهم الخليجية تغلق متباينة الخميس وصعود بورصة قطر

تباين أداء الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الخميس، إذ سيطر الأداء السلبي على 4 بورصات خليجية، تزامناً مع اتجاه أنظار المتعاملين إلى متابعة النتائج الفصلية وتفضيل البعض للاحتفاظ بالسيولة قبيل إجازة عيد الفطر والتي قد تمتد في بعض أسواق المنطقة لتسعة أيام، فيما استفادت بورصة قطر من عودة زخم العمليات الشرائية على أسهم قيادية.

تباين الأسهم الخليجية

وفي السعودية، تراجع المؤشر العام للسوق المالي «تاسي» بنسبة 0.98% ليصل إلى 13534 نقطة بفعل هبوط سهم اتحاد للاتصالات موبايلي بعد الإعلان عن نمو نتائجها الفصلية، كما هبط سهم البنك الأهلي 1% مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج بالسوق الرسمي، إضافة لصعود سهم أسلاك بنسبة 1%، وذلك عقب الإعلان عن توزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين.

ونزل سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.3% وسهم أرامكو السعودية 1% وانخفض سهم جبل عمر بنسبة 3 % عند 29.20 ريال بعد أن أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بزيادة رأس مال الشركة إلى 11.55 مليار ريال عن طريق تحويل ديون مستحقة.

وهبط سهما بنك البلاد بنسبة 4 % وأغلق سهم صناعات كهربائية متراجعاً بنسبة 4% بالغاً 28.70 ريال عقب نهاية أحقية أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال للسهم عن عام 2021.

وتراجع سهم تنمية بنسبة 6 % عند 79.10 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول 2022 إلى 1.5 مليون ريال وبنسبة 92 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

فيما ارتفع سهم «سهل» في ثاني جلسة له بالسوق السعودي وذلك بنسبة أكثر من 3 % عند 26.85 ريال.

الكويت

وانخفض المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 9167.13 نقطة بفعل تراجع سهم المركز المالي 10.5%، وانخفض سهم إس تي سي الكويتية 3.4%، وسهم مينا العقارية 3.2%، وسهم شركة بيان للاستثمار 2.82%.

البحرين

وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.43% مع انخفاض سهم الأهلي المتحد- البحرين 0.5%، وأريج للتأمين 5.4%، وسهم ألبا 0.78% والبحرين الوطني 0.32%.

مسقط

ونزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.68% بالغاً 4235.30 نقطة بفعل انخفاض سهم الأسماك العمانية 6.67% والأنوار للسيراميك 2.9% والوطنية للتأمين 2.9% ومسقط للتمويل 2.7% والعنقاء للطاقة 2% والبنك الوطني 1.87% وبنك مسقط 1.84%.

قطر

فيما ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.25% تزامناً مع صعود سهم العامة للتأمين 10% وسهم الخليج التكافلي 7.37% وسهم التحويلية 2.25% والملاحة القطرية 2.1% واستثمار القابضة 1.8% والخليج الدولية 1.6% وناقلات 1.4% وبنك الدوحة 1.3% وصناعات قطر 1.1%.