ختمت الأسهم الخليجية متباينة في تعاملات الخميس، إذ ارتفعت 3 بورصات خليجية في آخر جلسات شهر رمضان مدعومةً بتوالي الإعلانات عن نتائج إيجابية لبعض الشركات الكبرى.

و تأثرت 3 بورصات مالية أخرى بالمنطقة بتراجع أسعار النفط العالمية وتعرضها لضغوط جني أرباح في الجلسة ذاتها.

أداء الأسهم الخليجية

وواصل مؤشر تداول الرئيسي في السوق السعودية الصعود بنسبة 0.7% محققاً أعلى إغلاق مستوى له منذ عام 2006 والواقع عند 13734 نقطة، بدعم ارتفاع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% ليغلق عند أعلى مستوى منذ الإدراج عند 44.90 ريال، إضافة لارتفاع سهم البنك الأهلي اكبر مصرف بالمملكة بنسبة 5% مسجلا أعلى مستوى منذ الإدراج بالغا 79 ريالا.

وارتفع سهم علم سهم الشركة التابعة للصندوق السيادي السعودي، بنسبة 7% ليصل لإعلا إغلاق منذ الإدراج ليصل إلى 275.2 ريال.

يشار إلى أن التداول بالسوق السعودي وأسواق الخليج ككل سوف يتوقف اعتبارا من نهاية جلسة اليوم الخميس نظرا لإجازة عيد الفطر المبارك، وسوف يستأنف التداول يوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو 2022، فيما عدا بورصة البحرين ستستأنف التداول يوم الخميس المقبل.

البحرين

وعاد مؤشر بورصة البحرين للصعود بعد تراجعه بالجلسة الماضية وذلك بنسبة 0.88% مع ارتفاع سهم مجموعة البركة المصرفية 9.7% وسهم مجموعة جي أف أتش المالية 2.09% والأهلي المتحد – البحرين 1.5% وعقارات السيف 1.2% والإتصالات البحرينية – بتلكو 1.1% رغم الكشف عن تراجع أرباحها الفصلية.

الكويت

وارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 9308.03 نقطة بدعم ارتفاع سهم المراكز المالية 8.7% والصلبوخ 11.1% وسنرجي للطاقة 6.03% والأهلي الكويتي 3.45%، تراجع سهم الرابطة بنسبة 4.13% وسنام العقارية 3.9% والعقارية 3.2%.

قطر

وفي المقابل، تراجع مؤشر بورصة قطر 0.16% ليظل فوق أعلى مستوى له منذ مايو 2021 وذلك بعد أن بلغ مستوى 13590.81 نقطة بفعل هبوط سهم الخليج الدولية 10%، وإنماء القابضة 6.2%، وسهم الرعاية الطبية 5.02%، والبنك التجاري 3.9% وبنك الدوحة بنسبة 3.4%.

مسقط

ونزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية طفيفا بنسبة 0.07% تزامناً مع تراجع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 5.3% وسيمبكورب صلالة 3.8% وتأجيل للتمويل 3% والعنقاء للطاقة 2% والمها للسيراميك 1.9%.