الأسهم الخليجية تغلق متباينة الاثنين مع استمرار صعود أسعار النفط

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية متباينة، الاثنين، وسط استمرار صعود أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، فيما سجل سوقا الإمارات مكاسب قوية بدعم ارتفاع الأسهم في جميع القطاعات.

صعود أسعار النفط

وارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم فبراير، اليوم الاثنين، بمقدار 2.25 دولار أو بنسبة 3.2%، إلى 72.13 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير بمقدار 2.12 دولار أو بنسبة 3.2%، إلى 68.12 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.09% إلى 11021 نقطة، مدفوعًا خصوصًا بخسائر أسهم قيادية في قطاعي الطاقة والبنوك، يتصدرها سهما “أرامكو” و”الراجحي”، منخفضين بنسبة 0.57% و0.87%.

وفي الإمارات صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.59% إلى 8999.3 نقطة، مدفوعًا بارتفاع معظم الأسهم المدرجة؛ أبرزها أدنوك للحفر ودانة غاز وبنك أبوظبي الأول، مرتفعة بنسبة 5.52% و4.76% و3.49% على الترتيب.

وزاد مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.35% إلى 3162.2 نقطة، وارتفعت أسهم “ديار” وسوق دبي المالي وبنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 13.57% و10.57% و1.87% على الترتيب.

وسجل مؤشر بورصة قطر انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% إلى 11582.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهمي “دلالة” وبنك الدوحة، منخفضين بنسبتي 1.42% و1.24% على الترتيب.

وهبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.85% إلى 3968.8 نقطة، وقاد الخسائرَ سهما “المدينة للاستثمار” و”أوريدو”، منخفضين بنسبة 11.67% و3.91% على الترتيب.

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.21% إلى 1772.1 نقطة، وبرز بين الأسهم الرابحة سهما مجموعة “السيف” للعقارات وبنك السلام، مرتفعين بنسبتي 1.71% و1.11% على الترتيب.

وأغلق المؤشر الأول في سوق الكويت مستقرًّا عند 7573.3 نقطة، وحال دون مكاسبه، خصوصًا، انخفاضُ سهم بنك الكويت الوطن؛ أكبر بنوك البلاد، بنسبة 1%.