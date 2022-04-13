تباين أداء الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الأربعاء، فتراجع مؤشر السوق السعودية الرئيسي بنسبة 0.8% من أعلى ذروة له في 16 عامًا ليُنهي سلسلة ارتفاعات يومية استمرت سبع جلسات متتالية.

ويُعزى هذا التراجع إلى جني الأرباح على سهم مصرف الراجحي الذي تراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما تراجع سهم بنك الرياض بعد انتهاء استحقاق التوزيعات النقدية للبنك بعد مصادقة العمومية في 12 أبريل.

ارتفع المؤشر العام بسوق دبي بنسبة 0.4%؛ بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي، واستحوذ الوافد الجديد شركة ديوا على نحو 60% من سيولة سوق دبي في ثاني جلسة له بعد الإدراج رغم تراجعه بنحو 2% إلى مستويات 2.81 درهم.

وفي سوق أبوظبي فقَد المؤشر العام مستويات 10100 نقطة؛ بضغط من القطاع المصرفي مسجلًا تراجعًا للجلسة الثانية على التوالي.

وشهدت البورصة القطرية ارتفاعًا طفيفًا إلى مستويات 14190 نقطة في جلسة الأربعاء؛ بدعم من عودة اللون الأخضر لسهم بنك قطر الوطني.

وفي بورصة الكويت شهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعات طفيفة، واستطاع المؤشر الأول الارتفاع بنسبة 0.2% ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.