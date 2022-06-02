الأسهم الخليجية تغلق الخميس منخفضة وسط هبوط أسعار النفط العالمية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية الخميس تداولاتها على انخفاض، متأثرة بهبوط أسعار النفط العالمية، ما عدا سوق مسقط الذي أغلق على ارتفاع.

وأغلق مؤشر البورصة السعودية الخميس منخفضاً 1.26 في المئة ليصل إلى 12605 نقطة.

وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 2.1 في المئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.2 في المئة وبنك الرياض 3.3 في المئة ومصرف الراجحي 1.2 في المئة.

كما هبط مؤشر الأسهم السعودية تاسي 0.94 محققاً 12677 نقطة بتداول 150.7 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 973 شركة وانخفضت أسهم 135 شركة وتصدرت الارتفاعات صادرات بنسبة 7.7% والصقر للتأمين بـ6.45% وأنعام القابضة بـ6.40% وتصدرت الشركات الخاسرة معادن بنسبة انخفاض قدرها 4.20% وبترو رابغ بنسبة 3.53% واللجين بنسبة 3.23% كما أنهى مؤشر «نمو حد أعلى»، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 22844 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 30.1 مليون ريال، كما أغلق مؤشر إم تي سي على انخفاض بنسبة 0.84% محققاً 1769 نقطة.

الكويت

وهبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت الخميس في نهاية تداولات الأسبوع وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 77 في المئة، كما هبط مؤشر السوق الرئيسي خمسين بنسبة 27 في المئة بينما بلغ انخفاض المؤشر العام 0.56 في المئة.

وهبط سهم بيت التمويل الكويتي 1.4 في المئة وبنك الكويت الوطني 0.2 في المئة وبنك الخليج 2.2 في المئة والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.4 في المئة.

كما تراجع سهم زين للاتصالات المتنقلة والمباني 1.6 في المئة والاستثمارات الوطنية 4.8 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 69.8 مليون دينار وحجم التداولات 251.7 مليون سهم. وأغلق سهم أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية منخفضاً 0.6 في المئة بعد أن نقلت الشركة اليوم الخميس عن شركة جون مينزيس البريطانية القول إن مساهمي الشركة البريطانية صوتوا لصالح العرض النقدي الذي قدمته أجيليتي للاستحواذ على أسهم جون مينزيس بسعر 608 بنسات للسهم.

قطر والبحرين

وفي قطر أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع بنسبة 0.26% محققاً 12833 نقطة بقيمة 785.9 مليون ريال قطري حيث تم التداول على 144.2 مليون سهم، حيث ارتفعت 24 شركة وانخفضت 17 شركة.

كما أنهت البورصة في البحرين التداولات على إغلاق بنسبة 0.10% محققاً 1908 نقطة بقيمة 451.07 مليون دينار بحريني، حيث تم التداول على 11.16 مليون سهم فانخفضت شركة واحدة وارتفعت شركتان.

مسقط

وفي سلطنة عمان أنهى سوق مسقط للأوراق المالية التداولات الخميس على ارتفاع

بنسبة 0.05 % محققاً 4129 نقطة، حيث تم التداول على 5.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عماني، حيث ارتفعت شركات الخليجية للفطر 9.73% والصفاء للأغذية 7.10% وعمان والإمارات 5.32% والخاسرة وتصدرتها المدينة للاستثمار بنسبة 12.70% والباطنة للطاقة بنسبة 4.00% والعمانية المتحدة للتأمين بنسبة 2.94%.