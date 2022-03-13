أسواق عربية

الأسهم الخليجية تغلق الأحد متراجعة وسط انعدام اليقين بشأن أوكرانيا

تراجع سهم أرامكو 2.8% مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي
أيمن عزام 6:40 م, الأحد, 13 مارس 22 6:40 م, الأحد, 13 مارس 22

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أغلقت أغلب أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الأحد، متأثرة بحالة عدم اليقين إزاء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني إن هجوما صاروخيا روسيا على منشأة عسكرية أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 134 بجروح اليوم الأحد.

الأسهم الخليجية

ونزل مؤشر السوق السعودية 0.6%، وتراجع سهم أرامكو 2.8% مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وتراجع سهم شركة النفط العملاقة بأكثر من 10% منذ بداية العام مع ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وكان من بين الأسهم الخاسرة كذلك سهم شركة دور للضيافة الذي تراجع 5.4%، بعد أن ألغت الشركة مشاورات أولية تتعلق باندماجها مع طيبة للاستثمار.

وفي قطر نزل المؤشر 1.1% مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في البلاد الذي نزل بنسبة 2%.

وخالف مؤشر البورصة العمانية الاتجاه العام وصعد 0.5%.

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وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.3%، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 2.4%.

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بقلم أيمن عزام

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