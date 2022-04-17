الأسهم الخليجية تغلق الأحد متباينة وسط استمرار مكاسب أسواق النفط

أغلقت الأسهم الخليجية متباينة الأحد، إذ ارتفعت 3 أسواق خليجية، بعد أن أظهرت تقارير ارتفاع أرباح الشركات واستمرار مكاسب أسواق النفط.

وقفزت أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 111% بما يعادل 103.4 مليار دولار لتصل إلى 196.5 مليار دولار خلال عام 2021، حسبما أورد تقرير حديث صادر عن شركة كامكو إنفست.

ارتفاع الأسهم الخليجية

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية 0.5% بالغاً 13682 نقطة ليظل مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2006 بدعم صعود سهم «مصرف الراجحي» – الأكبر وزناً بالمؤشر العام «تاسي» بنسبة 4% بالغاً 177.60 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، ليواصل مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى 25%.

وصعد سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات السعودية بنسبة 3% بالغاً 80.10 ريال بعد أن ارتفعت أرباحها بنحو 58.4% في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 62.4 مليون ريال (16.64 مليون دولار)، مقابل 17.3 مليون ريال (4.61 مليون دولار) في نفس الربع من العام الماضي بدعم بارتفاع مبيعات قطاع البترول وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة.

فيما تراجع سهم إكسترا بنسبة 2% بالغاً 134.40 ريال عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال عن النصف الثاني 2021.

وهبط سهم جرير بنسبة 3% بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أرباح الربع الأول 2022 إلى 251.3 مليون ريال وبنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وارتفع سهم سابك بنسبة 0.47% بعد أن استكملت الشركة السعودية العملاقة في مجال البتروكيماويات صفقة شراء حصة «كلارنيت» البالغة 50% في «ساينتفيك ديزاين». وفي المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 42.75 ريال.

الكويت

وتراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية 0.07% ليصل إلى مستوى 9168.22 نقطة بفعل تراجع سهم مركز سلطان 5.8%، ونزل سهم مجموعة تحصيلات الكويتية 5.2% وسهم حيات الاتصالات 4.98% وأريد 4.89%، فيما ارتفع سهم صناعات 9.2%، وكابلات الكويتية 7.69%، وزاد سهم زين الكويتي 6.35% بالغاً 0.67 دينار كويتي «أعلى مستوى منذ عام 2014».

قطر

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.92% وذلك بعد أن فقد مستوى 14000 نقطة ليصل إلى مستوى 13995.25 نقطة بفعل هبوط سهم كيو إل إم 3.2%، وسهم مصرف قطر الدولي بنسبة 2.5%، وسهم بنك قطر الوطني 2.13%، وسهم مصرف الريان 2.01%، وسهم بروة العقارية 1.9%.

مسقط

ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.45% بدعم صعود سهم المدينة للاستثمار 20%، والأسماك العمانية 9.78%، والبنك الوطني 4.5%، وبنك مسقط 2.62%، والباطنة للطاقة 2.04%، والكهرباء الوطنية 1.85%.

البحرين

وارتفع مؤشر بورصة البحرين طفيفاً بنسبة 0.04%، مع ارتفاع سهم سوليدرتي البحرين 16.9%، وسهم الأهلية للتأمين 4.5%.