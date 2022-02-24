الأسهم الخليجية تعمق خسائرها في ختام تعاملات الخميس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

عمقت أسواق الأسهم الخليجية تراجعها في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث ألقى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن الهجوم العسكري بظلاله على الأسواق العالمية والإقليمية، وهبطت معظم أسواق الخليج.

الأسهم الخليجية تعمق خسائرها

وتراجع المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية 1.84% ليصل إلى 12297.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر نمو بذات النسبة عند 1.84% ليصل إلى 24942.1 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.31% ليصل إلى 9072.17 نقطة، وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 1.84% ليصل إلى 3274.38 نقطة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر الكويت الأول 0.18% عند مستوى 8269.31 نقطة. وهبط مؤشر البحرين العام 1.05%، فيما تراجع بورصة مسقط 0.2%، وقطر 0.87%.

من جانبها، أصدرت كامكو إنفست، تقريراً عن تفاعل الأسواق المالية مع التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فاقت 103 دولارات للبرميل.

وقالت كامكو إنفست، إن الوضع الجيوسياسي المتعلق بروسيا وأوكرانيا والأحداث التي وقعت اليوم الخميس أدى إلى انخفاض حاد في التقييمات على الأسواق في جميع أنحاء العالم.

وذكرت أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس أيضاً التأثير المتسلط للجغرافيا السياسية لروسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، فقد عوض ارتفاع أسعار النفط جزئياً التأثير الكلي.

وأضافت كامكو إنفست أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي السبع ارتفع خلال اليوم بمقدار 20.1 مليار دولار على خلفية مكاسب القيمة السوقية لشركات الطاقة.

ووفقاً لكامكو، فإن السعودية، تليها الكويت، سجلت ارتفاعاً في القيمة السوقية والمؤشرات القياسية خلال مدعومة بالأداء الإيجابي لأسهم الطاقة بشكل رئيسي في السعودية، بينما تلقى السوق الكويتي دعماً من مكاسب الأسهم الكبيرة في مؤشر السوق الأول الذي سجل مكاسب قدرها 0.6%.

قطاع الطاقة الرابح الوحيد

من حيث أداء القطاعات، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الطاقة بمقدار 42.3 مليار دولار، وكان القطاع هو الرابح الوحيد. وتم تعويض هذه المكاسب جزئياً بانخفاض قيمته 23.5 مليار دولار في القيمة السوقية للقطاعات الـ 18 المتبقية.

وسجلت البنوك أكبر انخفاض في القيمة السوقية عند 9.5 مليار دولار أو 1.4%، بينما كان مؤشر السلع الاستهلاكية المعمرة هو الأسوأ أداء حيث انخفض بنسبة 4.6%.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق اليوم، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

في المقابل، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بأن “العالم سيحاسب روسيا” بعد إعلان بوتين.