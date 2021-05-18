الأسهم الخليجية تصعد اليوم الثلاثاء بقيادة مؤشر دبي

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، مع تفوق مؤشر دبي على المنطقة بعد تقييم متفائل من مورجان ستانلي لسوق العقارات.

صعود مؤشر دبي

وأغلق مؤشر دبي مرتفعًا 1.2% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2%، في حين قفز سهم إعمار للتطوير بما يزيد على 8%.

وقال بنك مورجان ستانلي، في مذكرة بحثية، إن أسعار العقارات في دبي ترتفع للمرة الأولى في ست سنوات، وسط ارتفاع الطلب وتباطؤ إطلاق المشروعات منذ عام 2017.

ورفع البنك أيضًا تقييمه لسهم إعمار للتطوير إلى “زيادة الوزن النسبي”، وزاد سعره المستهدف 37% إلى 3.7 درهم.

وصعد سهم العربية للطيران 4.6%، بعد يوم من إعلان شركة الطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات جديدة إلى شرم الشيخ من الشارقة، بدءًا من 29 يونيو.

وخففت دبي، أمس الاثنين، القيود المرتبطة بكوفيد- 19 لتسمح للفنادق في مركز السياحة في المنطقة بالعمل بكامل طاقتها والسماح بإقامة الحفلات والأنشطة الرياضية، شريطة أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين ممن تلقّوا لقاح كوفيد- 19.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.8% تقوده زيادة 1.4% لسهم بنك أبوظبي الأول؛ أكبر بنك في البلاد، و1.2% لسهم شركة اتصالات.

وقفز سهم أبوظبي لبناء السفن بنحو 15%، بعد أن وقّعت الإمارات العربية المتحدة عقدًا بقيمة 3.5 مليار درهم (952.95 مليون دولار) مع الشركة لتصنيع سفن جديدة لقواتها البحرية.

وصعد المؤشر السعودي 0.3% مواصلًا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4%.

وارتفع المؤشر القطري 0.1% مدعومًا بمكاسب 0.7% لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1%، وكانت معظم أسهمه في المنطقة الإيجابية، بما في ذلك سهم شركة السويدى إلكتريك الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 7.8%.

وأعلنت الشركة، أمس الاثنين، تحقيق صافي ربح 700.1 مليون جنيه مصري (44.8 مليون دولار) للربع الأول ارتفاعًا من 400.1 مليون جنيه مصري قبل عام.

وفيما يلي أداء الأسواق العربية:

في السعودية، ارتفع المؤشر 0.3% إلى 10424 نقطة

في أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.8% إلى 6528 نقطة

في دبي، ارتفع المؤشر 1.2% إلى 2705 نقاط

في قطر، زاد المؤشر 0.1% إلى 10809 نقاط

في مصر، صعد المؤشر 1% إلى 10781 نقطة

في البحرين، ارتفع المؤشر 0.5% إلى 1536 نقطة

في سلطنة عمان، تراجع المؤشر 0.2% إلى 3847 نقطة

في الكويت، نزل المؤشر 0.1% إلى 6831 نقطة