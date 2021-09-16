الأسهم الخليجية تصعد الخميس بدعم من أسهم الصناعة والبنوك

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع شبه جماعي في جلسة نهاية الاسبوع، الخميس، بدعم أسهم الصناعة والبنوك ، على الرغم من تحول أسعار النفط الخام للانخفاض.

وبحلول الساعة 12:30، انخفضت عقود خام برنت القياسي تسليم نوفمبر، بمقدار 49 سنتا أو بنسبة 0.65 بالمئة إلى 74.97 دولارا للبرميل.

صعود أسهم الصناعة والبنوك

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر الأول، بمقدار 53 سنتا أو بنسبة 0.73 بالمئة، إلى 71.08 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 11422.1 نقطة، وقاد المكاسب سهما “نسيج” و”الصناعات الكيماوية”، مرتفعين بنسبة 5.61 بالمئة و4.57 بالمئة على الترتيب، وزاد سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.98 بالمئة.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.76 بالمئة إلى 7883.2 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب سهمي بنكي “أبوظبي الأول” و”أبوظبي الإسلامي”، مرتفعين بنسبة 2.52 بالمئة و1.59 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.55 نقطة إلى 2901.06 نقطة، وقاد المكاسب سهما “شعاع كابيتال” و”بنك الإمارات دبي الوطني”، مرتفعين بنسبة 2.79 بالمئة و2.52 بالمئة على الترتيب.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.63 بالمئة إلى 11181 نقطة، وقاد المكاسب منتجا البتروكيماويات “مسيعيد” و”صناعات قطر”، مرتفعين بنسبة 2.57 بالمئة و1.58 بالمئة على الترتيب.

وارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.51 بالمئة إلى 7511.3 نقطة، وقاد المكاسب سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.59 بالمئة.

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1679.2 نقطة، بعدما ارتفع سهما مصرف السلام والبنك الأهلي المتحد بنسبة 1.23 بالمئة و0.78 بالمئة على الترتيب.

وانفرد مؤشر بورصة مسقط بالخسائر، منخفضا بنسبة 0.67 بالمئة إلى 3934.9 نقطة، مدفوعا بانخفاض أسهم الطاقة تصدرها “للها” النفطية و”الغاز الوطنية ” منخفضين بنسبة 3.38 بالمئة و2.56 بالمئة على الترتيب.