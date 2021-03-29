الأسهم الخليجية تصعد الاثنين وسط آمال إعادة فتح قناة السويس

أغلقت معظم أسواق الخليج على صعود، اليوم الاثنين، وسط آمال في إعادة فتح قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة التي سدّت الممر المائي المزدحم.

إعادة فتح قناة السويس

علقت السفينة (إيفرجيفن) البالغ طولها 400 متر في القناة، صباح الثلاثاء الماضي، إثر رياح قوية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4%، مدعومًا بصعود سهم مصرف الراجحي 1.5%، والبنك الاهلي التجاري 3.6%.

وقال دانيال تقي الدين، محلل السوق لدى إف.اكس بريموس، “ثمة أمل جديد في أسواق الخليج حيث بدأت تتعافي العديد من الصناعات.

هذه أنباء جيدة لأن السوق تضررت قليلًا، الأسبوع الماضي، وكان الأداء ضعيفًا بعض الشيء”.

وأضاف أن المحللين يتوقعون الآن أن تنتعش السوق من مصاعب الأسبوع الماضي، بل وأن تسجل مكاسب كبيرة.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 2.1%.

وصعد سهم بنك الامارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.7%، وإعمار العقارية 2.9%.

كانت دبي القابضة، ذراع الاستثمار لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قالت، اليوم، إنها أقامت شراكة مع خمس شركات لإقامة منشأة لتوليد الطاقة من المخلفات بأربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار).

وبحسب (رويترز) أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 1.2%، وقاد الاتجاه الصعودي سهم اتصالات بزيادته 2.4%.

وارتفع سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 14.4%، بعدما بدأت الشركة تصنيع لقاح شركة سينوفارم الصينية ضمن مشروع مشترك بين سينوفارم وجي.42 في أبوظبي.

بموجب المشروع المشترك، يقام مصنع كبير في أبوظبي بطاقة 200 مليون جرعة لقاح سنويًّا.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.3%، إذ زادت معظم الأسهم ومن بينها صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2%، وفقَد سهم البنك التجاري الدولي 2.5%، وهبط سهم الشركة الشرقية للدخان 3.7%.

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.4% إلى 9616 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1.2% إلى 5824 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 2.1% ليسجل 2553 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 1.3% إلى 10324 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 1.2% إلى 10738 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر واحدًا بالمئة إلى 1458 نقطة.

سلطنة عمان.. فقَد المؤشر 0.5% ليبلغ 3684 نقطة.

الكويت.. خسر المؤشر 0.3% مسجلًا 6290 نقطة.