الأسهم الخليجية تصعد الأربعاء وسط نتائج قوية للشركات

أختتمت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج تعاملات الأربعاء على ارتفاع وسط نتائج قوية للشركات ، في حين أٌغلق مؤشر سوق دبي منخفضا وكان الخاسر الوحيد.

نتائج قوية للشركات

ارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.2%، مدعوما بزيادة 0.4% لسهم مصرف الراجحي وصعود سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.6%.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس الثلاثاء، النظرة المستقبلية لأرامكو إلى مستقرة وأكدت التصنيف الائتماني للشركة عند (A)، نقلاً عن رويترز.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 1%، يقوده سهم المجموعة العالمية القابضة الذي زاد 0.8% وسهم الدار العقارية الذي صعد 1.8%.

ومن بين الرابحين أيضا، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.1%، بعد أن حقق البنك الأكبر في الإمارات ربحا صافيا بلغ 2.88 مليار درهم (783.9 مليون دولار) لربع السنة المنتهي 30 يونيو ، ارتفاعا من 2.4 مليار قبل عام.

تراجع صافي مخصصات انخفاض القيمة لدى أبوظبي الأول 36% إلى 677 مليون درهم بينما تقلص لدى الإمارات دبي الوطني بمقدار النصف تقريبا إلى 851 مليون درهم.

وزاد المؤشر القطري 0.4%، مدعوما بتحقيق سهم البنك التجاري قفزة 3.4% بعد أن أوصى بعقد اجتماع للمساهمين لزيادة حد الملكية الأجنبية إلى 100%.

كان البنك سجل زيادة في صافي ربح النصف الأول أمس الثلاثاء.

وغردت بورصة دبي خارج سرب الأسواق الخليجية الرابحة، فانخفض مؤشرها الرئيسي 0.4% متأثرا بتراجع نسبته 1% في سهم إعمار العقارية القيادي وانخفاض سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 0.7%.

وحقق الإمارات دبي الوطني 2.46 مليار درهم (669.83 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 2.01 مليار، لكنه شهد انخفاضا في صافي دخل الفائدة.

غير أن سهم بنك دبي الإسلامي صعد 0.2% بعد صافي ربح ربع سنوي مستقر.

وخارج منطقة الخليج، تقدم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1%.

وتوقع مسح لرويترز يوم الاثنين أن ينمو الاقتصاد المصري 5% في السنة المالية التي ستنتهي في يونيوالمقبل، وذلك دون تغير عن توقعات المحللين في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر وفي انخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.4%.