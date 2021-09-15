الأسهم الخليجية تصعد الأربعاء بعد توقعات بطلب إيجابي على النفط

أغلقت أسواق الأسهم في السعودية والإمارات على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعدم صدور توقعات بطلب إيجابي على النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية.



توقعات بطلب إيجابي على النفط

وقالت الوكالة أمس إن حملات التطعيم تغذي تعافي الطلب على النفط بعد تراجع على مدار ثلاثة أشهر بسبب تفشي سلالة دلتا وقيود الجائحة.



وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة، وقاد المكاسب قطاعا المواد والمال.



وكسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية اثنين بالمئة وسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية المنتجة للأسمدة 4.5 بالمئة.



وزاد سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة وسهم أرامكو 0.6 بالمئة.



وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.8 بالمئة بعدما مُني بخسائر على مدار ثلاث جلسات.

وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة ومجموعة اتصالات 1.5 بالمئة.



وارتفع سهم الدار العقارية 0.5 بالمئة بعد يوم من تقديم كونسورتيوم ترأسه طلبا إلى هيئة سوق المال بمصر لشراء حصة تصل إلى 90 بالمئة في شركة التطوير العقاري سوديك.



وفي دبي أغلق المؤشر على صعود 0.2 بالمئة وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة وإعمار العقارية 1.2 بالمئة.



وكبحت المكاسب هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.2 بالمئة.



وقال وزير التجارة الإماراتي أمس الثلاثاء إن بلاده ستتابع برنامجا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات اقتصادية مع ثماني دول تريد تعميق الروابط التجارية معها، وتأمل بأن تتمكن من إتمام بعض تلك المحادثات في غضون عام.

وهبط المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مع تراجع سهم صناعات قطر 0.6 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 0.3.



السعودية.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 11411 نقطة

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 7824 نقطة

دبي.. أضاف المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2885 نقطة

قطر.. فقد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11111 نقطة

